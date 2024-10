A unas horas de que se conmemore mañana 12 de octubre un aniversario de la llegada de los invasores españoles a América, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un video de las disculpas públicas que han hecho gobernantes de distintos países a pueblos originarios con el objetivo de que “a ver si se anima” el rey de España, Felipe VI a hacer lo mismo con los pueblos originarios de México.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que en España todavía se llama al 12 de octubre el Día de la Raza, pese a que está demostrado que no existen las razas entre los seres humanos.

🗣️ “Vamos a pasar un video de todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima -el día de mañana- iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México”, dice Claudia Sheinbaum.… pic.twitter.com/A9aZRbYpqv — El Universal (@El_Universal_Mx) October 11, 2024

“El día de mañana, que es 12 de octubre -hace muchos años y todavía en España antes le llamaban el Día de la Raza que no tiene nada que ver con raza porque la raza no existe en los seres humanos, somos una sola especie y no hay raza demostrado biológicamente - ahora le llaman el Día de la Hispanidad", declaró.

Lee también Claudia Sheinbaum: Vamos a mantener la posición de que España ofrezca disculpas por La Conquista

“Vamos a pasar un video sobre todas las disculpas publicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr