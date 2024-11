La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se van a revisar “de fondo” las Alertas de Género, ya que consideró que se vuelven asuntos “burocráticos” que no necesariamente disminuyen las violencias.

“(...) necesitamos revisar las alertas, porque a veces cuando se da la alerta hay una serie de acciones que hay que seguir que no necesariamente te llevan a disminuir violencias. Se vuelven a veces un tema más burocrático, como de papel y no de fondo. Y son medidas y medidas y medidas y medidas”, dijo.

En la conferencia de prensa de este viernes, Sheinbaum Pardo indicó que debe haber visión transversal en las secretarías, y capacitación a ministerios públicos, pero se hacen en tres días.

Lee también Se inscriben 18 mil 447 para la elección del Poder Judicial; “Algo inédito e histórico”, dice Sheinbaum

“¿Disminuyeron feminicidios? No. ¿Disminuyeron violencia contra las mujeres? ¿Sexual, por ejemplo? No. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ver las medidas que están explícitas frente a lo que realmente está ocurriendo? Entonces, necesitamos revisar de fondo lo que son las alertas para que tengan resultados. Entonces, no porque no se deba decretar una alerta. En mi caso, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno decreté la alerta desde el propio gobierno de la ciudad y se decidieron 11 medidas y se les daban seguimiento. Disminuyeron feminicidios y otros temas”, destacó.

Cabe mencionar que, a la fecha se han declarado 25 Alertas de Género en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios.

De las 25 declaratorias emitidas desde 2015 hasta la fecha se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales, para que las implementen en el territorio y coadyuvar a reducir la violencia feminicida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr