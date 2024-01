El notario público número 305 de Reynosa, Francisco Garza Treviño, denunció la falsificación de un poder notarial presuntamente firmado por él, con el cual Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, pretendió obtener una carta de residencia.

Al comprobarse la invalidez del documento, el exmandatario, quien se halla fuera del país desde hace más de un año, está imposibilitado para tramitar su carta de residencia y buscar una diputación federal e incluso podría ir a la cárcel, pues la sanción por falsificar documentos va desde seis meses hasta cinco años de prisión.

Según los documentos en poder de EL UNIVERSAL, el 23 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas, García Cabeza de Vaca presuntamente acudió a la notaría de Garza Treviño para otorgar un poder en favor de un tercero a nombre de Claudia Margarita Rodríguez Martínez, quien sería su representante legal.

Dicho trámite, denominado poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, facultó a la señora Rodríguez Martínez para solicitar la constancia de residencia en nombre y representación del exmandatario.

Al solicitar la carta, la mujer entregó el poder notarial al gobierno municipal de Reynosa; sin embargo, la autoridad local detectó posibles irregularidades.

Por ello, el 15 de enero de 2024, el secretario del Gobierno Municipal de Reynosa, Antonio Joaquín de León Villareal, envió un oficio al notario Francisco Garza Treviño.

El documento, que también está en poder de este rotativo, explica que recibió de la presunta apoderada legal del exgobernador la petición para obtener una carta de residencia, por lo que solicita al notario confirmar si es verdad que a las 13:00 horas del 23 de septiembre de 2022, García Cabeza de Vaca se presentó en su oficina para otorgar un poder en favor de un tercero.

Lo anterior, con el argumento de que la autoridad tuvo dudas sobre la veracidad de que García Cabeza de Vaca haya acudido a Reynosa para hacer el trámite.

“Se advierte que la fecha en que fue otorgado fue el día 23 de septiembre de 2022, cuando constituye un hecho notorio que fue días previos a la conclusión del cargo de gobernador constitucional del estado de Tamaulipas del ya señalado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, situación que genera a esta autoridad duda sobre la veracidad de dicho acto jurídico, ya que según se da cuenta en diversas notas periodísticas el referido solicitante de la constancia de residencia en esa fecha se encontraba fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos”, señala el oficio.

En respuesta, el 16 de enero Garza Treviño declaró que es falso el poder con el que Claudia Margarita Rodríguez Martínez solicitó al gobierno municipal una constancia de residencia en nombre y representación de García Cabeza de Vaca.

En su informe, Garza Treviño manifestó que el exgobernador nunca estuvo en su notaría para otorgar el poder y desconoció la legalidad del documento.

“No reconozco la legalidad y eficacia del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio supuestamente elaborado a las 13:00 horas del 23 de septiembre de 2022 porque no se hizo ante la fe del suscrito en calidad de notario público número 305; por lo que tampoco reconozco como puesta de mi puño y letra la firma que obra en dicho poder ni el sello que aparece en el documento… el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca no estuvo presente a las 13:00 horas del día 23 de septiembre del año 2022 en la notaría pública número 305, de la cual soy titular”.

Como parte de las pruebas, el notario añadió que el poder “por ser de actos de dominio”, debería estar inscrito en el Registro Nacional de Poderes (Renap) para su validez y adjuntó una copia del informe de inexistencia de poder, expedido por el Renap y cuya copia posee El Gran Diario de México.

Sin la carta de residencia, García Cabeza de Vaca está impedido para buscar una diputación federal, pues la Ley Orgánica de la Cámara Baja establece que para competir por ese cargo se requiere, entre otras cosas, “ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella”.

El exgobernador podría ser castigado con prisión, ya que el artículo 250 del Código Penal para el estado de Tamaulipas contempla el delito de falsificación de documentos públicos o privados y el artículo 251, la forma en que se castigará dicho flagelo, destacando que si se trata de un documento privado “la sanción a imponer será de seis meses a cinco años de prisión y multas de 100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.