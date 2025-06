El Senado de la República solicitará una reunión urgente con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para exigir un trato digno a los migrantes en ese país y que no se violen sus derechos humanos, informó la senadora Cynthia López Castro, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Cámara Alta.

En entrevista, la legisladora de Morena calificó de “inadmisible” lo que sucedió en la redada “inhumana” en Los Ángeles. Recordó que una de las facultades del Senado de la República son las relaciones internacionales y alzar la voz de respeto a nuestros migrantes.

“Es indignante cómo trataron a la gente, a las mujeres, a los niños, y como bien lo dijo la Presidenta, todos los 35 millones de connacionales que están en Estados Unidos, cada migrante, cada hermano que está en Estados Unidos es gente buena, es gente de trabajo y es gente que se fue por necesidad, y principalmente Estados Unidos los necesita.

“No se puede atentar contra los derechos humanos, ellos están por trabajo, es una gran fuerza laboral, Estados Unidos no podría subsistir sin la fuerza migrante, por todo lo que representa, y lo que se pide es que sea un trato digno, un trato humano hacia todos nuestros connacionales, y como senadores vamos a estar alzando la voz y a estar pidiendo que se haga un trato digno, así como en México se les trata a los estadunidenses”, expresó.

Dijo que el Senado pedirá la reunión con el embajador de Estados Unidos de manera inmediata, “que podamos tener una reunión con él para ver estos temas, porque no puede haber un trato indigno, inhumano hacia nuestros migrantes. Todos los que vimos lo que pasó, nos duele a México este trato inhumano a nuestros hermanos migrantes. No lo vamos a permitir, no es humano, viola cualquier tipo de convención de los derechos humanos, y no puede ser que estén tratando así a nuestros connacionales”.

La senadora Cynthia López Castro confío en que se pueda llegar a un acuerdo migratorio con el Gobierno de Estados Unidos, quien dijo, debe reconocer la importancia y el peso que tienen los migrantes en la economía de ese país.

“El Gobierno (de Estados Unidos) podrá implementar sus políticas, pero no se va a permitir el maltrato a nuestros migrantes. Entonces sí hay varios connacionales que están en una situación migratoria donde solamente se tiene que regularizar y bueno, busquemos llegar a un acuerdo donde Estados Unidos pueda regularizar a estos migrantes. Pero lo que más se pide es que no se trate de esta manera tan indigna a nuestros hermanos mexicanos”, puntualizó.

El embajador Ronald Johnson tenía programada una reunión con el Presidente del Senado el pasado 6 de junio, pero canceló la reunión de última hora.

