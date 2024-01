Querétaro, Querétaro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que ayer el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM) “se emocionó” y se pronunció en favor de Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la Presidencia.

“Ayer en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador expresó su preferencia. No pude replicar por razones obvias se trata de una autoridad soberana… y tenemos que respetarnos, además iba a hacer escandaloso.

“No estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 17 zona militar de Querétaro, el Presidente dijo que estima y que quiere mucho al gobernador Gallardo, pero se emocionó.

Lee también Conagua y Querétaro firman convenio para solucionar problema de agua potable

“Se emocionó y se olvidó que una cosa son los partidos y otra cosa es el Gobierno y hay que cuidar mucho eso”, justificó.

El Mandatario recordó que podemos tener nuestra preferencias, pero si son servidores públicos no pueden participar él actos públicos y mucho menos usar el presupuesto que es de los mexicanos.

“Que no se compren votos, que no se use el presupuesto para favorecer a partidos o candidatos”, señaló.