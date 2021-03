Ruth Zavaleta Salgado se define como una mujer de lucha y bajo esa premisa es que decidió aceptar la candidatura que le ofreció Movimiento Ciudadano para ir por la gubernatura de Guerrero.

Alejada de la política, luego de su último encargo como diputada federal en la LXII legislatura y dedicada a la docencia, la oriunda de Tepecoacuilco señala que ante los recientes acontecimientos que se han dado en su estado con el caso de Félix Salgado Macedonio tenía que hacer algo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ruth Zavaleta indica que si Morena decide mantener a Salgado Macedonio como su candidato será "una afrenta para los habitantes de Guerrero".

"No es normal que se violente a las mujeres, no es normal que el Presidente de México diga que "Ya chole" con Félix Salgado, no es normal que México sea el segundo país de América Latina con más número de feminicidios", precisa

La abanderada de Movimiento Ciudadano dice que las mujeres de Guerrero merecen otro trato, "esperamos ser tratadas sin violencia".

Al señalar que su campaña podría sonar "algo romántica" porque no cuenta con recursos económicos como sus posibles contrincantes, Zavaleta Salgado explica que espera que sus paisanos capten el sentido de sus propuestas.

"Guerrero en los últimos años se ha distinguido por la inseguridad, porque ha aumentado la pobreza, somos un gran estado que debemos levantarnos y sacar la casta; debemos rescatar a nuestro estado y estoy segura que lo podemos hacer juntos", abunda.

Por último indica que empezará su campaña la próxima semana con un arranque desde Acapulco con un proyecto que logre convencer a los ciudadanos que la prevención del delito es parte de la solución.

"Yo lo comprobé cuando fui jefa delegacional en Venustiano Carranza en donde se logró bajar en 67% la tasa de delitos, en solo tres años", concluye.

