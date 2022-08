Tras salir del penal de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto festejó en su casa con familiares y amigos su liberación.

Francisco Robles Berlanga, hermano de la exsecretaria, difundió en su cuenta de Twitter, una fotografía de Rosario con más de 20 familiares y amigos en su casa en el pueblo de Los Reyes, Coyoacán.

Agradeció el apoyo y solidaridad que su hermana recibió en los tres años que estuvo recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

“De nuevo Rosario Robles junto a su familia, amigas y amigos. Enhorabuena, estamos felices de tenerla de nuevo con nosotros. Gracias a todo y todas por su respaldo y solidaridad que nos cobijó durante estos tres largos años”, escribió su cuenta de Twitter, el hermano de la exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.

Antes, al llegar a la casa de su hermana y en entrevista con medios, Francisco Robles Berlgana aseguró que la salida de la exsecretaria de Sedesol es “un primer paso, pero un paso importante” para la justicia en su caso y “ya vendrán mejores tiempos”.

Señaló que al ya no estar recluida, Rosario Robles podrá preparar mejor su defensa.

“¿Se está haciendo justicia en el caso de tu hermana?”, le preguntó EL UNIVERSAL.

“Falta todavía. Este no es el fin del proceso, es un gran paso, paso importante, porque a partir de ahora ella va a poder llevar su defensa en libertad que no es lo mismo estar recluida, en la que no puedes ver a tus amistades, familiares, a los abogados con la periodicidad que te permite estar en libertad.

“Claro, no en libertad absoluta porque todavía tiene que ir y firmar con cierta periodicidad, pero bueno, puede desplazarse y eso le va a permitir dar un mejor seguimiento a su defensa. Para nosotros es un primer paso, un paso pequeño, pero un paso importante y ya vendrán mejores tiempos”, declaró antes de ingresar al domicilio de la funcionaria y festejar su liberación.

