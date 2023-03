Rocío Nahle y Octavio Romero, “no son ratas”, asegura AMLO; “me han ayudado a enderezar Pemex”

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, “no son ratas” sino servidores públicos ejemplares que le han ayudando a enderezar a Pemex.

“Octavio y Rocío son dos servidores públicos de primera, me ayudan mucho, con convicciones, profesionales, trabajadores y honestos, no son ratas, no son corruptos para decirlo más suave”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo antes el sector energético padecía de una corrupción terrible.

“Se acuerdan que decían que el charrito de Pemex (logotipo del siglo pasado) estaba zambito (panzón) y cada vez se ponía más zambo de tanto aguantar la corrupción y ahora ya está así (se para derecho) derechito, ya no está zambo y ellos nos están ayudando mucho”.

El Mandatario adelantó que a partir de este jueves realizará una gira de trabajo por el Sistema de Refinación del país que incluye la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

