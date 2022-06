Ricardo Monreal. “Sinsentido” moratoria constitucional; función del Congreso es legislar

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró un “sinsentido” la moratoria constitucional que suscribió la coalición Va por México para no aprobar ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política que proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la función primordial del Congreso es debatir y aprobar leyes.

Durante su participación en la presentación del IV Modelo Legislativo para la FES-Acatlán, organizado por el Senado, expuso ante estudiantes universitarios que “es una decisión del bloque de no discutir y no aprobar ninguna reforma, es un sinsentido y lo digo con respeto, porque es nuestra función deliberar, discutir, debatir. Pero, no negarnos a dialogar”.

“Tenemos muchas otras cosas que aprobar, no podemos entrar en moratoria frente a tantos desafíos”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Si ustedes -estudiantes- estuvieran en nuestra época, estarían ahorita en una especie de mora, ustedes escucharon ayer que los tres partidos han dicho que no quieren legislar ahora, como le llaman, una moratoria constitucional”, puntualizó.

Indicó que el Presidente de la República ha propuesto tres prioridades que son la reforma eléctrica -que ya se rechazó y que no logró la mayoría calificada-, reforma electoral y reforma a la Guardia Nacional.

Recordó que estas dos últimas, al igual que la primera proponen modificar la Constitución Política.

Monreal, informó que el próximo lunes se reunirá con todos los coordinadores parlamentarios para proponerles una agenda mínima de temas a impulsar en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre próximo.

Adelantó que entre los temas que impulsará serán la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley de Regulación del Cannabis, Ley General de Aguas Nacionales, eliminación de terapias de conversión, Ley de Contenido Nacional de Plataformas Digitales, legislación en materia de ciberseguridad, reformas a la Ley de Migración, Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, reformas en materia agropecuaria y reformas en materia laboral.

