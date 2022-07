Ricardo Anaya, excandidato presidencial, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su política migratoria, luego de que en días pasados migrantes murieron de asfixia en una caja de tráiler en San Antonio, Texas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el panista recriminó que López Obrador presume las remesas como el mayor ingreso, pero por otra parte olvida a los migrantes.



“Lo que pasa es que para resolver cualquier problema, pues lo primero es entenderlo, y cuando el presidente López Obrador presume que cada vez llegan más remesas de los paisanos que trabajan del otro lado, lo que evidencia es que no entiende nada. ¿No le han explicado que si llegan más remesas es por dos razones? Uno: porque más mexicanos se están teniendo que ir. Nadie se va por gusto. Y, dos: porque aquí en México ya está tan mal la economía, sueldos bajísimos, todos los precios subiendo (...).

“Que los de allá, los paisanos en Estados Unidos, que son unos héroes, están teniendo que mandar más de lo que antes mandaban, porque con la 4T la economía está de la fregada. Por eso mandan más remesas”, argumentó.

También lee: Delincuentes ofrecieron 10 mdp a militares para soltar a líder criminal en Sonora, dice AMLO

Anaya recriminó que en varias partes de México "simplemente no hay trabajo", o los trabajos que hay son precarios con sueldos de 6 o 7 mil pesos al mes.

"Ahora, ¿Cuánto gana una persona que hace esa mismita chamba en una caja también de Walmart, pero en Estados Unidos? Como 2 mil pesos, ¡pero al día! O sea, en 4 días gana lo que el mexicano en un mes. Lo mismo sucede en el caso de una camarista en un hotel o con un albañil. La diferencia entre lo que ganan aquí y allá, por hacer el mismo trabajo, es abismal", refirió el excandidato presidencial.



Otra de las razones por las que migran los mexicanos, aseguró Anaya, es la inseguridad.

"Con esa estupidez de ‘abrazos’ para los delincuentes, cada vez hay más territorio en México donde quien realmente mandan son los criminales. O sea, lugares donde de veras ya no se puede vivir en paz. Te cobran piso, secuestran, te roban, te amenazan, matan. Pues para decirlo claro: la gente se va porque las cosas no están bien. Lo que López Obrador parece no entender es que nadie se va de México por gusto”, reiteró Anaya.

Por esos motivos, propuso que, en lugar de “dejar plantado al Presidente de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, para defender a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, López Obrador "se concentre en lograr acuerdos con nuestro principal socio comercial, en vez de ahuyentar la inversión."



Dijo que derivado de la coyuntura, en este momento en Estados Unidos hay más trabajo que personas buscándolo, lo que debemos aprovechar.

"En abril de este año se abrieron en Estados Unidos 11 millones de nuevos puestos de trabajo, 11 millones de chambas nuevas. Pero, ¿Sabes cuántas personas había buscando trabajo? Solo 5 millones. Y si ves los trabajos disponibles por sector de la economía, en hoteles y restaurantes ahorita en Estados Unidos hay 1 millón 340 mil vacantes; en el sector salud hay casi dos millones de vacantes; en la construcción hay medio millón de vacantes. Los números hablan por sí solos”, indicó Anaya.



También pidió al presidente López Obrador "dejar de poner obstáculos a la inversión, para que se genere empleo aquí en México", así como "poner orden en casa, recuperar la paz y la seguridad en todos los rincones del país".

"Usar nuestra capacidad de negociación con Estados Unidos para lograr acuerdos que permitan que quienes decidan migrar, lo puedan hacer en condiciones de seguridad, con la posibilidad de tener un muy buen ingreso y con la garantía de que van a poder regresar", agregó.



Que AMLO presuma las remesas es señal de que no entiende NADA. Aumentan por dos razones:

1.Más mexicanos se están TENIENDO que ir.

2.Con la 4T la economía está de la fregada y los paisanos están teniendo que mandar más.

Con un buen gobierno la gente podría estar muchísimo mejor. pic.twitter.com/wdvra8W66n — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 4, 2022

ed