A pesar de que todo el fin de semana circularon videos y fotografías de eventos de Morena para promover la consulta popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández durante su visita a Coahuila esté promoviendo este ejercicio y dijo que sus giras son para cumplir con su responsabilidad y ayudarle con la transformación y no es precandidato presidencial.

“En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines”, respondió.

“Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país, entonces que no se confundan él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma; yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso me ha ayudado”.

Difunden fotos y videos de Adán Augusto López promoviendo la consulta de revocación de mandato

Este fin de semana se conocieron fotografías y videos en los que aparece el propio Adán Augusto López en eventos de Morena pidiendo el respaldo para el titular del Ejecutivo para el próximo 10 de abril e incluso, la oposición criticó que se haya utilizado un avión de la Guardia Nacional para presuntamente trasladar a funcionarios a Coahuila y Sonora para que participen en estos mítines.

Además, López Obrador afirmó que el Instituto Nacional Electora (INE) no ha actuado con rectitud al querer aplicar la veda electoral sólo para quienes promueven la revocación de mandato y no para quienes abiertamente invitan a la ciudadanía a no votar.

En conferencia de prensa matutina el titular del Ejecutivo federal indicó que el actuar del INE con relación al proceso de revocación de mandato ha sido tramposo.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifiesten que participen los que están a favor de la transformación no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo, por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada”, dijo.



“El INE debe convocar, desde el principio debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado… pura trampa”.

Sin embargo, López Obrador afirmó que está a favor de que se garantice la libertad de expresión de quienes están en contra de la revocación de mandato, como los cientos de manifestantes que ayer salieron a marchar en la Ciudad de México en contra de este proceso.

