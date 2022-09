Repudian PAN y PRD aprobación de reforma militarista; confían que en el Senado se frene

Las dirigencias nacionales del PAN y PRD repudiaron la aprobación en San Lázaro de la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución respaldada por el PRI y Morena que extiende por 10 años la fallida estrategia de seguridad y de militarización que quiere imponer -más allá de su mandato- “este gobierno autocrático, poniendo en gravísimo riesgo nuestro sistema democrático, el respeto a los derechos humanos y colocando a nuestro país al borde de la dictadura”.

En un pronunciamiento conjunto confiaron en que los senadores de la oposición, incluyendo la bancada del PRI, frenen esta equivocada reforma militarista para juntos blindar nuestra democracia, el respeto de los derechos humanos, y podamos construir una verdadera estrategia y modelo de seguridad pública civil, así como anunciaron que una vez que concluya el proceso legislativo decidirán el futuro del PRI en la Alianza Va por México.

“Es una reforma condenable en el fondo, pero también en la forma, porque fue propuesta y votada por la mayoría de los diputados priistas en una evidente complicidad con Morena; claudicando y contradiciéndose a lo que reiteradamente la dirigencia nacional de este partido y sus legisladores habían pronunciado al respecto de la peligrosa militarización y la fallida estrategia de los abrazos”.

Marko Cortés y Jesús Zambrano, expusieron que la dirigencia nacional del PRI y la mayoría de los diputados priistas han faltado a la palabra, a los compromisos firmados y les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos.

Lee también: "Se hizo chiquito", dice Lilly Téllez al confrontar a Vicente Serrano; youtuber la califica de "infantil"

“Por supuesto que a todos nos preocupa la creciente inseguridad que padecen las familias mexicanas. Por ello mismo, el pasado domingo 11 de septiembre, conjuntamente el PAN y el PRD propusimos a la dirigencia nacional del PRI y a su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados que retiraran su propuesta al respecto y formuláramos, de la mano de la sociedad civil, expertos y académicos mediante la práctica del parlamento abierto, una nueva propuesta para enfrentar y resolver de fondo este gravísimo y creciente problema de inseguridad”.

Argumentaron que no se trata como lo dicen hoy en sintonía los morenistas y priistas, si el ejército regresa o no a sus cuarteles, eso no es lo que estamos pidiendo, lo que se exige es que el Gobierno Federal no les cargue a las Fuerzas Armadas, el fracaso de su estrategia de seguridad pública y sus terribles resultados, y que dejen de violentar la constitución.

“Lamentablemente, dicha dirigencia nacional y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados hizo caso omiso a nuestra propuesta, lo cual acentúa la pública desconfianza e incertidumbre sobre el cumplimiento del resto de la agenda común de la Coalición Va por México y de la moratoria constitucional suscrita, que también comprometió cuidar al INE, los tribunales electorales, la elección de cuatro nuevos consejeros electorales y evitar cualquier tipo de regresión en el país”, advirtieron.

Concluyeron que el PAN y PRD señalaron que se deben sumar esfuerzos para poder superar por la vía democrática el autoritarismo destructivo y construir un proyecto que mejore la calidad de vida de los mexicanos y corrija el rumbo del país, por lo que esperaremos a que concluya el proceso legislativo de esta reforma en el Senado de la República, para que en los órganos de nuestros respectivos institutos políticos, analicemos y decidamos cuál será el futuro inmediato de la coalición con dicho partido.



“Ni nos doblamos ni nos rajamos”

Tras votar en contra de la reforma, los coordinadores del PAN y PRD en la Cámara de Diputados señalaron que “ni nos doblamos ni nos rajamos”.

En un comunicado, los líderes parlamentarios afirmaron estar firmes contra la militarización del país. Además, subrayaron que este proceso aún no puede darse por concluido, puesto que continúa en el Senado.

Si bien afirmaron tener respeto a las Fuerzas Armadas y al Ejército en sus funciones principales, hicieron un llamado conjunto a que se cumpla la Constitución, al puntualizar que “se dejaron de lado las policías estatales y municipales, y debe quedar claro que no estamos del lado de la inseguridad, sino de la constitucionalidad y de que a la gente le vaya bien”.

* Con información de Otilia Carvajal y Antonio López

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rcr