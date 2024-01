Si tu tarjeta del Bienestar, donde recibes alguno de los programas del gobierno federal, tiene como fecha de vencimiento enero del 2024, esta información te interesa.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel informó que a los beneficiarios de pensiones y programas recibirán un mensaje de texto en los siguientes días con la información para recoger tu tarjeta del 20 al 31 de enero.

Cómo, cuándo y requisitos

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto vía SMS en los próximos días.

En caso de no recibirlo puedes consultar, con tu CURP en mano, la fecha, hora y lugar de la entrega en la siguiente liga: https://www.gob.mx/bienestar

El día de tu cita debes presentar los siguientes documentos para recoger tu Tarjeta del Bienestar:

Identificación oficial (original y copia)

Número de contacto telefónico

Recuerda que si no renuevas tu tarjeta no podrás los pagos de tu pensión o programas del Bienestar no se verán reflejados.

