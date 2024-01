Durango, Durango.-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la periodista Azucena Uresti explicar “las circunstancias” por las cuales dejó su noticiero en Milenio Televisión porque su gobierno, dijo, no censura a ningún periodista.

Sin pregunta de por medio, al encabezar una supervisión de los programas del Bienestar en esta ciudad, el mandatario abordó el tema.

“Ahora una periodista que sale de un programa de televisión, dice ‘debido a las circunstancias’ tengo que dejar este programa de televisión y da la idea o da a entender que fue víctima de censura”.

“No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libres de las ideas”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno no es igual a la pasadas administraciones que, dijo, censuraban a periodistas.

“Me gustaría que esta periodista Azucena (Uresti) que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora, ojalá y que hablara”.

El presidente López Obrador aseguró que conoce al empresario Francisco González, dueño de Milenio, y es un hombre serio y es su amigo.

Pero nunca se atrevería a hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista.

"Si le hablara a Azcárraga para que censure a Joaquín López Dóriga o le hablo a Olegario Vázquez para que censure a Ciro, me la pasaría hablando mucho. No, aquí hay libertad completa no somos iguales”, finalizó el mandatario.

Azucena Uresti se despide de Milenio

Este viernes, Uresti dijo en su programa de las 10 que "durante 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida, los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario.

La periodista dedicó todo su programa a rescatar entrevistas con madres buscadoras, autodefensas, víctimas de violencia con ácido y a otros colectivos a los que dio voz.

