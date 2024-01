El gobernador de Durango, Esteban Villegas (PRI) elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador al calificarlo como "el más grande transformador del país" cuyo sexenio -dijo- “quedará grabado en nuestros corazones”.

Durante la gira de trabajo del titular del Ejecutivo, donde el mandatario estatal escuchó sonoras rechiflas en su contra, Villegas le deseó al Presidente de la República un cierre de sexenio exitoso.

"Amor con amor se paga y su mandato presidencial quedará grabado en nuestros corazones por siempre. Usted Presidente será recordado como el presidente del pueblo y como el más grande transformador de la historia moderna en México", dijo.

Mirando al titular del Ejecutivo, Villegas le dijo que siempre tendrá las puertas abiertas Durango aunque ya no sea Presidente de México y que le hubiera gustado conocer a López Obrador antes para "luchar junto con usted desde hace muchos años".

Tras sus palabras los miles de ciudadanas congregados en el Polideportivo de Durango tronaron con abucheos y sonoros chiflidos.

Luego su discurso, al pedirle a sus simpatizantes que no le fueran a silbar, el presidente López Obrador defendió el trabajo del gobernador Villegas y dijo que es un mandatario preocupando por su pueblo.

"Hemos trabajado juntos y nos ha respetado, no como otros. Pero lo más importante, no solo es la relación personal, institucional, es que me consta que se preocupa por la necesidad de la gente”.

Al final el presidente López Obrador pidió un aplauso para el gobernador Villegas, pero además de palmas sus seguidores lanzaron uno que otro chiflido.





















maot