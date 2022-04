La diputada del PRD, Edna Díaz, se deslindó de las acusaciones en su contra porque supuestamente ingresó a un presunto cabildero el pasado jueves, para que le dictara el sentido del voto durante el debate de la reforma eléctrica al interior de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora perredista explicó que ella ni siquiera votó porque no integra ninguna de las Comisiones, sino que acudió como oyente. Asimismo, negó haber facilitado el acceso del presunto cabildero Paolo Salerno, de origen italiano.

“Yo entré al Pleno sola, yo no tengo la facultad de meter a nadie y menos en este tipo de discusiones; yo no pedí que él entrara, la responsabilidad de los accesos es de la Mesa Directiva, que encabeza Morena por cierto, o en todo caso, como era un tema de Comisiones, pues era por parte de las presidencias de las Comisiones Unidas, en este caso de Energía y Puntos Constitucionales que también encabeza Morena, entonces los responsables de los accesos son ellos, no yo, yo no decido quién entra ni dónde se sienta”, expuso.

La diputada Díaz recordó que ella es presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, por lo que acudió a la sesión en su calidad de oyente y negó que quien se sentó a su lado le estuviera dictando el sentido del voto.

“Yo no formo parte de las Comisiones y solo acudí en mi calidad de diputada responsable para escuchar el debate. Quizá el error que cometió esta persona es sentarse en una curul, lo cual tampoco decidí yo; en todo caso es responsabilidad de él; sin embargo, lamentablemente vemos imágenes y vídeos que Morena está sacando completamente de contexto en los que me acusan de algo absolutamente falso porque ni yo votaba en ese momento, ni él es cabildero”, aseveró.

Diputada denuncia violencia política de género

Edna Díaz denunció que lo que está ocurriendo es violencia política en razón de género, por lo que adelantó que presentará una queja ante la comisión de ética en contra del diputado morenista Leonel Godoy que fue el que la señaló, así como contra otros legisladores de Morena.

“Claramente es violencia política de género, porque este señor (Leonel Godoy) se esperó hasta el momento en que el asesor se sentó al lado de mí para pedir la voz y señalarme a mí por algo que yo no hice. Ellos están alimentando violencia política por razón de género, he recibido mensajes de odio y amenaza, por lo que tomaremos todas las medidas correspondientes necesarias para que esto no quede impune, estoy ya armando el expediente para levantar la denuncia”, indicó.

Finalmente, insistió en que de fondo los señalamientos buscan presionar a la oposición de cara al debate de la reforma eléctrica el próximo domingo.

“Es lamentable que recurren a estas artimañas por saberse perdidos en el debate y en la próxima votación del domingo, y que al mismo tiempo me quieran usar a mí. No me van a amedrentar y no me van a intimidar, mi voto sigue en contra y el domingo próximo lo vamos a mantener y lo vamos a fortalecer con argumentos sólidos”, expresó.

