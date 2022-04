El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados denunció que la diputada indígena Fabiola Rafael Dircio fue agredida por el diputado de Morena Emmanuel Reyes, quien presuntamente de encontraba en estado de ebriedad.

En Twitter, la legisladora y su bancada publicaron un video en el que se observa el momento en el que el legislador morenista, vestido con uniforme de trabajador electricista, se acercó a la curul de la diputada perredista y la increpó por sus expresiones en contra de la reforma eléctrica.

Ante esto, la legisladora y sus compañeros de curul le pieron que se retirara porque, supuestamente, estaba borracho y a coro le gritan "antidoping, antidoping, antidoping".

Lee también Oposición festejará rechazo a reforma eléctrica como lo hicieron con la llegada de Maximiliano: Epigmenio Ibarra

En entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada de Guerrero comentó que minutos antes, el diputado Emmanuel Reyes arrebató algunos carteles a otras diputadas y los rompió.



"Me imaginé que eso mismo iba a hacer y entonces guardé mis carteles, pero se me acercó y me dijo: '¿Tú qué?' y le pedí que se fuera a su curul porque venía borracho. Entonces me empezó a agredir, a insultar y me dijo 'vende patrias', y le respondí que no era el lugar ni el momento para discutir porque usted está borracho", narró la diputada indígena.



Lee también Diputados de Morena agradecen a simpatizantes de AMLO por apoyo a reforma eléctrica

La diputada escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy no claudicaré ante esos escenarios, mi lucha es por un mejor México, el debate es político, no personal, la historia ya pasará facturas y dará la razón a la verdad. @EmmanuelReyesC".



Por su parte, el grupo parlamentario del PRD publicó: "Este es el nivel de debate de #MORENA; la violencia política de género de @EmmanuelReyesC contra la Dip @faby_prd es inaceptable. ¡Basta de provocaciones!, debatamos con respeto y votemos la #LeyBartlett, ¡no pasará! #ReformaEléctrica".

Lee también Carlos Aysa, diputado "rebelde" del PRI, se sienta con morenistas en discusión de la reforma eléctrica



Este es el nivel de debate de #MORENA; la violencia política de género de @EmmanuelReyesC contra la Dip @faby_prd es inaceptable. ¡Basta de provocaciones!, debatamos con respeto y votemos la #LeyBartlett, ¡no pasará! #ReformaEléctrica. pic.twitter.com/rQ7TxZAEtn — Diputadas y Diputados Federales del PRD (@GPPRDmx) April 17, 2022

jabf/ml