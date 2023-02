Reforma electoral: llama Damián Zepeda a matar “cláusula de vida eterna” y no dejarla en el limbo

El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del Plan B tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada “cláusula de vida eterna”.

Desde tribuna, el expresidente de Acción Nacional advirtió que si se saca dicho artículo del paquete de reformas, dentro de unos días podría ser revivido por algún “duende”, por lo que llamó a “matarlo” definitivamente.

“Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente, lo están dejando en el limbo, lo están dejando aquí en un cajón, nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento. (…) Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí y mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas, y yo perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio”.

Lee también Senado discute el plan B de la reforma electoral

Damián Zepeda le recordó a Morena y sus aliados que si en diciembre pasado hubieran votado contra la “cláusula de vida eterna”, ya se habría concluido el trámite legislativo y el Senado se hubiera ahorrado este debate.

“Que no se les olvide que en diciembre la aprobaron. No estuviéramos en este embrollo si no hubieran aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Perdón, pero es la verdad, está el tablero, ahí está el registro, la dañina transferencia de votos para mí era uno de las principales manzanas podridas de la reforma electoral porque significa fraude electoral legalizado”, afirmó.

Lee también Quienes participen en marcha a favor del INE defenderán el viejo régimen de corrupción: AMLO

Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

maot