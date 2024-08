El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática de protesta a Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Se hizo nota diplomática y un extrañamiento… no aceptamos injerencias, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que sólo nos corresponde resolver a los mexicanos”, dijo el Mandatario.

En ese contexto, señaló que su gobierno alista una nota diplomática de reclamo también para el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, quien expresó las preocupaciones de inversionistas de ese país acerca de la reforma.

En conferencia de prensa, rechazó que la reforma ponga en peligro el T-MEC.

“No pasa nada, eso es otra cosa. Es parte de la propaganda y de la, con todo respeto, de la intromisión. Me he vuelto muy diplomático”, dijo el Presidente.

Aseguró que con la Unión Americana había una relación de respeto; sin embargo, “últimamente ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada e imprudente del embajador Salazar”.

En la nota diplomática, México calificó las declaraciones de Salazar como “una acción inaceptable de injerencia” que contraviene la soberanía mexicana, pues no reflejan el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre los gobiernos de ambos países.

“La declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando una postura a este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”, señaló el Presidente.

La nota explica que el objetivo de la reforma al Poder Judicial es fortalecer el Estado de derecho a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución.

Luego, el Presidente calificó como “una burda actitud intervencionista” y lamentó que Canadá se haya “armonizado” con Estados Unidos .

“‘Embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros’, ¿quiénes son ellos?, con todo respeto”, dijo al leer los encabezados de los diarios.

El Mandatario federal añadió que estas declaraciones no son del embajador Ken Salazar, sino del Departamento de Estado del gobierno estadounidense.

“Esto no es Ken, Ken es el vocero, es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos y Ken no está en los extremos de los embajadores de Estados Unidos que ha habido en México”.

Lazos no se lastiman

El Presidente rechazó que se lastime la relación México-Estados Unidos tras las declaraciones del embajador Salazar. “Está bien, está bien, está bien, son cuestiones de principios que no pueden dejarse pasar”, dijo.

“No, no [se lastima la relación bilateral con Estados Unidos], somos libres. No, en Nueva York está la Estatua de la Libertad y no es un símbolo vacío, no debe de ser un símbolo vacío”.

No obstante, recordó que, a través de los años, Estados Unidos ha aplicado una política injerencista en toda América desde la Doctrina Monroe, que sostiene que ‘América para los americanos’, entendiendo que América es Estados Unidos, no el resto del continente.

“Ahora hay una transformación en México porque el pueblo así lo decidió, porque no sólo dominaban en lo político, sino nos imponían la agenda económica. Ellos decidían sobre las (...) reformas estructurales”.

“Tengo la mayor disposición de dialogar como socios”

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, se dijo abierto al diálogo con “el liderazgo de México” sobre la reforma judicial , luego de advertir que la elección popular de jueces pondría en riesgo al T-MEC y la democracia, además de que serviría al narco.

A través de sus redes sociales, el embajador estadounidense aseguró que “las preocupaciones” que expresó sobre la elección directa de jueces “son en espíritu de colaboración”.

“Tengo la mayor disposición a dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces e intercambiar opiniones sobre los distintos modelos, tales como la elección de retención”, escribió Salazar en su cuenta de X.

“Como socios, buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado”, agregó.

El diplomático estadounidense destacó que México y Estados Unidos han creado una relación sin precedentes como socios e iguales.

“Por ello, la comunicación es crucial, especialmente cuando se trata de nuestras metas comunes en seguridad y nuestras relaciones comerciales”.

El jueves, en conferencia de prensa, Ken Salazar advirtió de riesgos para el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías por la elección popular de jueces, ante la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que cualquier reforma judicial debe salvaguardar que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política.

“Creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México.

“Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, declaró el embajador, basado en su experiencia “de toda una vida” apoyando el Estado de derecho.

Aseveró que comprende la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, pero insistió en que la elección directa y política de jueces “no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial”.

El diplomático estadounidense indicó que este proceso debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía “turbulencia”, porque el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años.

“Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones.

“Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”, dijo al mencionar que Estados Unidos respeta la soberanía de nuestro país.

Al insistir en que sí es necesario reformar al Poder Judicial en México, Salazar afirmó que hay corrupción que afecta las decisiones de los jueces contra los delincuentes, e incluso hay quienes tienen miedo.

En su conferencia del viernes, el presidente López Obrador calificó como “desafortunada” e “imprudente” la declaración del embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial.

El Titular del Ejecutivo rechazó que se lastime la relación México-Estados Unidos tras las declaraciones que hizo el embajador estadounidense.

