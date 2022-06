Rechazan propuesta de Alito de armar a la ciudadanía

Coordinadores de diversos grupos parlamentarios expresaron su completo desacuerdo con la iniciativa anunciada por el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de armar a los ciudadanos para que puedan defenderse de los delincuentes.

Entrevistados por separado, los líderes Morena, PAN y Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, y del PRD en la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra de la propuesta.

El morenista Ricardo Monreal consideró que esta no es la mejor opción y sería el inicio del caos.

“Nunca ha funcionado eso, no creo que sea la mejor opción. Respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes, ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos es el inicio del caos. Yo no podría aceptarlo”, dijo.

Aseveró que lo que se tiene que hacer es tener “mayor cuidado, mayor eficacia de los órganos que últimamente están facultados para combatir la delincuencia y el crimen”.

Recordó que el Estado “tiene una obligación y un fin primordial, que es el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades.

“Es una obligación del Estado y el Estado debe garantizar que sea efectivo este derecho fundamental a la seguridad pública, y por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional el analizar anualmente los planes nacionales de la Guardia Nacional”, enfatizó.

Dijo que este es un tema que no debe aprovecharse para sacar “raja política” ni tampoco politizarse a efecto de llevar “agua al molino”.

“Una muy mala idea”

Por su parte, el panista Julen Rementería se manifestó por conocer la propuesta, aunque de entrada la rechazó, y recordó que hace años ya hubo una iniciativa similar del entonces senador blanquiazul José Luis Preciado.

Reconoció que este es un tema que está en la conversación pública debido a que en este sexenio se duplicó ya la cifra de homicidios calificados.

“Es un tema delicado, no es un tema menor, por supuesto, pero entiendo que habrá quien diga que hay que darle a la gente cómo defenderse. Yo creo que no es tan simple como eso. Yo creo que más bien hay que obligar a que el gobierno cumpla con garantizar la seguridad. El monopolio de la fuerza lo tiene o lo debería de tener; hoy parece que se ha perdido, pero lo debiera de tener en este país el gobierno y vemos que lamentablemente no es así. Por eso la gente empieza a pensar en cosas de estas (…) Yo creo que armar a la población, pretender combatir al crimen así, es una muy mala idea”, apuntó.

El coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que la propuesta del dirigente del PRI no fue consultada en el seno de Va por México, por lo que el PRD no acompañará una eventual iniciativa en la materia.

“No es una propuesta consultada en el interior de Va por México. Yo respeto la posición del presidente del PRI, pero no comparto el hecho de que armar a la gente sea la solución. Lo consulté ayer con el presidente Zambrano, no se platicó en el seno de Va por México y, así como estamos de acuerdo en la moratoria constitucional y otras cosas, en este caso no estamos de acuerdo. El grupo parlamentario del PRD, en consonancia con sus principios y la creencia de la no militarización, no acompañaría en el eventual caso de que esto se propusiera como iniciativa”, declaró.

Espinosa Cházaro consideró que quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos “es el Estado mexicano. También creo fervientemente que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona; el Presidente tiene que recapacitar, el país está inundado de sangre, tiene que cambiar la estrategia”, declaró.

“Ocurrencia de mal gusto”

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la propuesta del presidente del PRI es una ocurrencia de mal gusto en un país azotado por la violencia. “Como si el país estuviera ávido de ocurrencias y no de soluciones”.

Dijo que México está como está “por las ocurrencias de unos y otros”, y remarcó que es increíble que el presidente nacional de un partido que gobernó apenas el sexenio pasado proponga liberar la venta y uso de armas de fuego. “Por eso la ciudadanía les ha dado la espalda”, remató.