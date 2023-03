Rechaza Grupo Plural que Yasmín Esquivel revise acciones de inconstitucionalidad contra Plan B

El Grupo Plural del Senado advirtió que no aceptará que la ministra Yasmín Esquivel Mossa revise la constitucionalidad del Plan B de la reforma electoral, porque no ha aclarado la legalidad de sus títulos académicos como licenciada y como doctora.

En conferencia de prensa, el senador Germán Martínez Cázares puntualizó que en cuanto entre en vigor el Plan B se presentarán los recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y “queremos que esas acciones de inconstitucionalidad se resuelvan conforme a la Constitución y que se resuelvan por gente solvente que están acreditados sus papeles dentro de la Constitución”.

El legislador sin partido subrayó que los ministros de la Corte deben tener una reputación impecable, pero señaló que no la tiene quien "roba tesis dos veces".

“Hay 10 ministras y ministros que van togados, vestidos de negro a la Corte, y ya hay una ministra que va, y lo digo sin lastimarla, sin ofenderla, va desnuda éticamente a la Corte, porque ya no fue titulada, Artículo 95 a la Constitución en su fracción cuarta, y porque ya volvió a plagiar, volvió a robar una tesis, fracción anterior, necesita gozar de buena reputación”, apuntó.

“Luego entonces de una vez lo decimos, porque se necesitan ocho votos de ministros para expulsar esas Reformas del orden constitucional. Si Yasmín Esquivel no aclara su situación de titulación, su voto no va a pacificar ninguna protesta y no vamos a aceptar esa resolución de Yasmín Esquivel. Antes de votar la Reforma Electoral, Yasmín Esquivel tiene que aclarar sus papeles, su titulación, y dejar claro que tiene un título ganado con méritos académicos en la UNAM, y pedir perdón por el robo del doctorado”.

Insistió en que el Grupo Plural no aceptará que la ministra Esquivel Mossa revise la reforma electoral, porque está desnuda éticamente. “Así de sencillo y así de claro: debe renunciar y activarse el procedimiento de nombrar una ministra interina, lo dice también la Constitución en el artículo 98 si no recuerdo mal.

“Porque los jueces constitucionales deben pacificar con sus sentencias. No estamos tranquilos de tener una ministra plagiaria, una ministra pirata, una ministra roba tesis, para que imparta justicia en el máximo tribunal de este país”, concluyó.

