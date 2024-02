José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció este sábado que en las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a su privacidad al filtrarse en redes sociales su número telefónico.

En su cuenta de "X", López Beltrán señalo que este acto se da como una "forma de venganza" y hacerle daño, luego que el pasado jueves en su mañanera, su padre, el presidente López Obrador difundiera públicamente el teléfono celular de Natalie Kitroeff, coautora del reportaje publicado en el periódico The New York Times en el que señala de que funcionarios cercanos al presidente y sus hijos podrían haber recibido dinero del crimen organizado.

Ante, esto José Ramón López Beltrán cuestionó: "¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?".

El hijo mayor del presidente López Obrador acusó que esta filtración no sólo le afecta sino también pone en peligro a su familia y la seguridad que merece.

Detalló que esta es la segunda vez que exponen su número telefónico y que no le molestaba volverlo a cambiar, pero cuestionó "¿hasta cuándo planean seguir acosándonos?"

José Ramón López Beltrán señalo que no trabaja como periodista ni en el sector público, por lo tanto, indicó, "deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia HASTA QUE DECIDA LO CONTRARIO"

Aquí el mensaje completo:

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen.

Con lo dicho, expongo los siguientes puntos:

1. Esta situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras dirigidas al Presidente de México y a sus hijos.

2. Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola.

3. Según han anunciado varios medios, el número de teléfono de esta periodista ya era público en internet. Le insto a verificar y confirmar este hecho.

4. El Presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares.

5. ¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?

6. No cesan de exponer mi privacidad. Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia, utilizando drones, cámaras, “políticos” y "periodistas", revelando la ubicación de todas ellas. Incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar.

7. Esta es la segunda vez que exponen mi número telefónico. No me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente, pero ¿hasta cuándo planean seguir acosándonos?

8. No trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia HASTA QUE DECIDA LO CONTRARIO"

