Por encima de una ley está la autoridad moral y política, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado en su conferencia del viernes por la posible vulneración de datos personales (número telefónico) de Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times en México.

“Por encima de esa ley [de transparencia] está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes… ahora nos tienen que respetar”.

Afirmó que no fue error dar a conocer el número telefónico de la periodista estadounidense, quien en un escrito pidió la postura del gobierno sobre una supuesta investigación de Estados Unidos, en la cual se señala a los hijos del Mandatario y personal cercano que habrían recibido dinero del narcotráfico para la campaña presidencial de 2018 y posteriormente.

En tono desafiante, López Obrador afirmó que no se debe exagerar, y “si la compañera está preocupada porque se dio a conocer aquí su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, y ya”.

Aseguró que volvería a exponer el número telefónico de periodistas en los casos cuando esté de por medio la dignidad del Presidente de México.

“Dio a conocer su número telefónico en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio 43 periodistas, comunicadores asesinados… ¿Por qué lo hizo?”, se le cuestionó al Presidente.

“Ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico, al poder político.

“Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros (...) Y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, respondió López Obrador a la reportera Jesica Zermeño, corresponsal de Univision en México.

Critican acción

Este pasaje en la mañanera causó respuesta en distintos actores, como el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, quien afirmó que “cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella.

“Lamentamos que desde la Presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una #Periodista”, expuso.

A su vez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que nadie ni nada debe estar por encima de la ley.