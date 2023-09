Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, respondió a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al cuestionar cómo debería ser la agresión hacia las madres buscadoras, “porque los tiros que se escucharon al llegar a búsqueda, fueron hacía arriba. "¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? ¿Que nos disparen de frente?, ¿ver cómo caen las compañeras? ¿una masacre?”, escribió en su cuenta de Twitter.

La activista señaló que ellas conocen muy bien el sonido de las balas cuando están cerca o lejos, e incluso "cuando están en la puerta de nuestras casas".

"Quizá atrás de los muros de Palacio Nacional y adentro de sus camionetas con seguridad se respira una paz inquebrantable; esos "otros datos" se convierten en cómplices y dan de comer a la impunidad", escribió.

Asimismo, mediante sus redes sociales, Flores reiteró la invitación a las autoridades correspondientes en su búsqueda de familiares desaparecidos.

“Vuelvo a hacer la invitación a las altas autoridades a que nos acompañen a una búsqueda, les va a dar otra visión de lo que vivimos y quizá si se escuchan disparos, tengan la cabeza fría para decir: 'no se preocupen, los balazos son en otro lado”.

El gobierno dice que en la búsqueda de ayer no hubo agresión. Porque los tiros que se escucharon al llegar a búsqueda, fueron hacía arriba. ¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? ¿Que nos disparen de frente? ¿Ver cómo caen la compañeras? ¿Una masacre?



1/5 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 11, 2023

Hoy, en la conferencia de prensa matutina encabezada por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde descartó una agresión con armas de fuego a las madres buscadoras de Sonora.

Al sostener la reunión del Gabinete de Seguridad el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que no hubo agresión.

“Se informó hoy por la mañana, no se reporta esas agresiones, hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos. Hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión”, expresó.

La madre buscadora de Sonora enfatizó que espera que las autoridades se sensibilicen y la investidura no sea mancha con tierra escarbada

“Solo nos queda decir dos cosas: que Dios nos proteja y que a ellos los sensibilice. La investidura no se mancha con tierra escarbada, quizá lo haga más noble”.



apr/rmlgv