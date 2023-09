La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján descartó una agresión con armas de fuego a las madres buscadoras de Sonora.

En conferencia de prensa, la encargada de la política interna dijo que en la reunión del Gabinete de Seguridad el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que no hubo tal agresión.

“Se informó hoy por la mañana, no se reporta esas agresiones, hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos. Hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión”, dijo.

Lee también Marcelo Ebrard impugna proceso interno de Morena y solicita reposición

Emboscan a madres buscadoras tras reporte anónimo

Tras recibir un reporte anónimo, un grupo de Madres Buscadoras de Sonora fueron emboscadas al llegar a un punto de rastreo a la salida sur de Hermosillo, donde fueron recibidas a balazos. No hubo personas heridas.

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, lamentó los hechos ocurridos este domingo 10 de septiembre y agradeció el oportuno apoyo de las autoridades que las acompañaban para sacarlas del lugar inmediatamente.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr/rmlgv