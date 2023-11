Abogados constitucionalistas alertaron que si Morena gana las próximas elecciones el siguiente gobierno podría arrancar con cuatro ministros afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que impediría que se alcancen ocho de los 11 votos necesarios para anular reformas constitucionales.

Hasta ahora las ministras que han votado a favor los proyectos presidenciales son Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel y el pasado martes, el ministro Arturo Zaldívar renunció, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una terna de mujeres para sustituirlo.

De manera paralela, en noviembre de 2024 concluyen los 15 años del periodo del ministro Luis María Aguilar, por lo que le tocaría a la sucesora de López Obrador proponer a su reemplazo, con lo que la autollamada Cuarta Transformación alcanzaría a tener cuatro ministros cercanos.

Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó a EL UNIVERSAL que en acciones de inconstitucionalidad o en controversias constitucionales se requieren ocho votos para invalidar una ley que viola la Constitución.

“Hoy [ayer] Zaldívar no se presentó a trabajar, aunque todavía no concluye ese inconstitucional intento de renuncia, falta que el Senado se pronuncie sobre si aprueba o no.

“En la sesión de la Primera Sala de la Corte, donde tendría que estar Zaldívar, no acudió; entonces, hay 10 ministros; de ellos, dos que votan casi siempre con los intereses del gobierno. Basta con que otro ministro no se presente a la sesión o vote en contra para que no se pueda invalidar ninguna de las leyes que están controvertidas ante la SCJN o que podrían estar controvertidas después”, refirió.

Añadió que si se nombra un sustituto, más que juez imparcial, sería un delegado del gobierno, “estaríamos en una situación donde tres votos ya podrían estar prácticamente seguros en contra, bastaría con que un ministro no acuda o dude del asunto para que sea muy difícil que la Corte desempeñe su papel de contrapeso”.

Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, comentó que la próxima persona que ocupe la Presidencia de la República va a tener la posibilidad de nombrar a cinco ministros en el próximo sexenio.

“Estamos hablando en el entendido que Arturo Zaldívar se mantuviera en el cargo, pero si se lleva a cabo el nombramiento en este momento la próxima persona que ocupe la Presidencia nombrará a cuatro y al final el hecho de que pueda haber dos nombramientos nuevos de ministros sea en el caso de la sustitución de Zaldívar.

“Y el próximo año en la sustitución del ministro Luis María Aguilar implicaría que una persona o dos serían afines a López Obrador, en el caso de Arturo Zaldívar, y si es que ganara Claudia Sheinbaum estaría nombrando a una persona cercana y estaríamos hablando de dos nombramientos de personas afines”, refirió.

Enfatizó que implicaría perder la fortaleza de la Suprema Corte al momento de declarar la inconstitucionalidad o invalidez de distintos actos o normas generales, y ese es el riesgo de que lleguen personas afines al mandatario.

Jorge Lara, abogado de asuntos penales y civiles, indicó que muchas de las determinaciones de las últimas épocas de Zaldívar pudieron estar sesgadas o influidas por su inclinación político-partidista.

“En la parte jurídica se abre el proceso de designación por 15 años y da la posibilidad de que, previas negociaciones directas con los grupos parlamentarios del Senado para tener una mayoría calificada, se pueda procesar un nombramiento.

“Entre los dos poderes o, en su defecto, con la aprobación de uno de los miembros de la terna. Algunos hacen la lectura de que Zaldívar se hace a un lado para darle a López Obrador un nombramiento de 15 años para la 4T”, expuso.

Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que queda una vacante al aceptar la renuncia de Zaldívar y de esa plaza le corresponde al jefe del Ejecutivo nombrar a un ministro por 15 años.

Agregó que en lo que va de la administración el Mandatario ha nombrado a cinco ministros, que es casi una sala completa y con la posibilidad de echar abajo reformas, aunque algunos ministros se han independizado, como Margarita Ríos y Juan Luis González.