El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira llamó a todos los partidos políticos a unirse para buscar cómo evitar actos terroristas, como los ocurridos en Guanajuato, donde estallaron dos coches bomba.

Exhortó a coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones del Estado, para combatir los actos de violencia que se registran en varias entidades del país.

“Ahora mismo hay que fortalecer instituciones, no debilitarlas, este atentado terrorista que sucedió en Guanajuato no solamente es condenable, es una secuela, uno más en la secuela de violencia que tiene la nación, pero colocar aparatos explosivos de ese tipo son actos de terrorismo. Más allá de qué partido somos, tenemos que unirnos para enfrentar esto que está sucediendo", dijo Moreira.

Añadió que el gobierno federal no debe permitir que haya más actos terroristas en el país, o asesinatos como el del alcalde de Chilpancingo.

“A mí me preocupa muchísimo lo que acontece, mire, lo que pasó en Chilpancingo no sabemos ahora mismo cuál es la ruta para resolverlo, pero Sinaloa está envuelto en llamas, Chiapas igual, esto de Guanajuato es terrible. Tenemos que unirnos, no puede haber actos de terrorismo como estos”, expresó.

