Mérida, Yucatán.- Ante la violencia institucional que se ha vivido desde el inicio del proceso, no hay garantía del respeto a la voluntad popular, por lo tanto, el PRI no participará en la elección extraordinaria de Izamal.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Gaspar Quintal Parra, anunció que han tomado la decisión de no participar en la elección extraordinaria por la alcaldía de Izamal porque no quieren ser "comparsa" y avalar un proceso viciado de origen y en el cual no hay garantía de imparcialidad y equidad y que se respete el voto de los izamaleños.

El dirigente priísta señaló que es una decisión difícil pero se trata de una forma de protestar por la cadena de actos encaminados a apropiarse de ese ayuntamiento, cuyo eslabón más reciente fue la sustitución del consejal presidente de Consejo Municipal con una argucia jurídica mas, lo que da cuenta clara de lo que se avecina y la cual "no legitimaremos con nuestra participación".

El PRI no competirá en elecciones extraordinarias en Izamal, Yucatán. Foto: Especial

“Se trata de la crónica de un robo electoral anunciado. Se lo van a volver a robar y por lo tanto no vamos a participar, no seremos comparsa de nadie. El oficialísimo volverá a hacer los mismo que ha hecho hasta ahora, por lo tanto no seremos partícipes de una cínica simulación”, enfatizó.

Quintal Parra señaló que desde el pasado proceso electoral ordinario se cometieron una serie de irregularidades y arbitrariedades que desencadenaron en la anulación de la elección en Izamal en la que el PRI había ganado con el respaldo de los habitantes.

En ese contexto, recordó los actos violentos suscitados días antes de la jornada electoral, en la que incendiaron el predio de su entonces candidato, delito que sigue impune y que tuvo la intención de intimidarlo.

Asimismo, el Consejo Electoral contó en dos ocasiones los votos de las casillas y en ambas el PRI resultó ganador. A pesar de eso, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) decidió anular los comicios recurriendo a artimañas jurídicas por parte del magistrado ponente del caso.

Y no sólo eso, recordó el presidente del PRI, sino que le prohibieron a nuestro candidato volver a competir en la elección extraordinaria, con toda la intención de impedir que gane de nuevo, afirmó.





nro/cr