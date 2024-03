Ante las diversas protestas de policías y ciudadanos de Campeche que se han llevado a cabo en los días recientes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise los recursos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), presidente de la comisión, explicó que la solicitud que hicieron varios diputados, tiene la finalidad de comprobar si la dependencia estatal ha utilizado correctamente el presupuesto, y ha comprado armamento y equipo para el personal policiaco del estado.

“Ya lo hemos promovido, no solo lo hicimos, no solo lo hice yo, lo hicimos varios diputados, hemos solicitado ya a la Auditoría Superior de la Federación en una denuncia, que se realice una auditoría a los recursos de seguridad pública del estado de Campeche, para determinar si es o no correcto lo que han señalado la policía, que no se ha ejercido el recurso de manera clara, que no hay equipos de la policía, no se ha comprado nuevo armamento, no se ha adquirido lo básico que necesita la policía y que por supuesto hay recursos destinados para eso”, comentó.

Cabe destacar que los policías de Campeche piden la renuncia de Marcela Muñoz Martínez, titular de la SSPC de Campeche, por un presunto desvío de recursos, ya que afirman que no cuentan con equipos antimotines y armamento, a pesar de que el gobierno estatal reporta un gasto millonario en dichos rubros.

Angulo Briceño también exigió a la ASF que actúe con imparcialidad, en la auditoría que practique a los recursos federales que maneja la SSPC de Campeche, y no tome partido como en las auditorías que realizó al gobierno de la Ciudad de México, cuando lo encabezó la ahora candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“No solo se lo pido, se lo exigimos las diputadas y diputados, que actúen con total imparcialidad, que lo hemos dicho, indistintamente de qué color político haya surgido un gobierno municipal, estatal o federal, tiene que realizarse auditorías, se tiene que combatir la corrupción, son muchos casos de corrupción que se han advertido y es lamentable que muchas veces no se sancionen a los responsables”, subrayó.

El legislador priista advirtió que pondrá especial atención en las auditorías que realice la ASF al gobierno de Campeche, entidad a la que representa en la Cámara de Diputados.

“Lo que sí les digo es que como presidente de la Comisión de Vigilancia sí estaré muy atento a que se realicen auditorías profundas y claras a ese recurso, porque es una de las manifestaciones de los policías que lo han hecho saber de manera muy clara y contundente”, dijo.

