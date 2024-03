La senadora Cecilia Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, anunció que solicitará la desaparición de poderes en Campeche “por la falta de gobernabilidad que ha provocado la gobernadora Layda Sansores San Román”.

En conferencia de prensa, la senadora dijo que, en estos momentos, hay manifestaciones de policías “de los cuales ella se ha burlado, a pesar de que las policías mujeres estuvieron en muchos riesgos, sin equipo, dentro del CERESO, fueron violentadas y pasaron momentos muy desagradables porque no llevaban el equipo adecuado”.

Campeche, dijo, siempre estuvo en los primeros lugares de seguridad, “es un estado tranquilo, no hay manifestaciones, es la primera vez que el pueblo se manifiesta de esa manera, bajo la burla de la gobernadora”.

La senadora dijo que la petición de los policías que se han manifestado es la remoción de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, pero ha sido protegida por la gobernadora Layda Sansores.

“Solo bastaron menos de tres años del gobierno de Morena para que el pueblo se manifestara y para que el pueblo hablara y pidiera la destitución, queremos denunciar todas las anomalías que han estado cometiendo con el cuerpo de policía y sobre todo nuestra solidaridad con ellos y con las mujeres policías que fueron violentadas”, refirió.

Layda Sansores, aseguró, “quiere quitarse todos los golpes como lo hace el Presidente de la República, siempre echándole la culpa a los gobiernos anteriores o diciendo que es una manifestación provocada por los demás partidos. Los partidos de PRI, PAN, PRD no tuvieron nada que ver en esa manifestación y el Movimiento Ciudadano no tiene ese poder de convocatoria, así que por favor no estén inventando cosas”.

Layda Sansores, afirmó la senadora, “tiene que irse porque no ha sabido hacer las cosas, porque solo ha hecho una burla de nuestro Estado”.

