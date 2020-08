Por irregularidades, multa INE a grupos que aspiran a ser partidos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó varias multas que suman 6.14 millones de pesos a siete organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos.

Las multas son por irregularidades encontradas en sus informes de ingresos y egresos, en los cuales se detectaron 13 millones 393 mil 727.73 pesos procedentes de personas no identificadas.

México Libre (Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.) organización creada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, es la que recibirá la mayor multa: 2 millones 707 mil 482.05 pesos. A ésta se le detectó 1 millón 241 mil 687 pesos procedentes de personas sin identificar.

La agrupación Fuerza Social por México, del líder sindical Pedro Haces, será multada con 1 millón 141 mil 628.88 pesos.

La Unidad de Fiscalización del INE revisó los ingresos y gastos de las organizaciones que se tuvieron entre enero de 2019 y febrero de 2020, periodo en el que las agrupaciones realizaron actividades para cumplir con los requisitos y apoyos necesarios para ser partidos políticos.

Se informó, además, que las siete organizaciones que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional reportaron en sus informes mensuales un total de ingresos por un monto de 113 millones 391 mil 44.41 pesos y de gastos por 108 millones 883 mil 85.62 pesos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que el otorgamiento del registro a un nuevo partido político es un procedimiento que se abre cada seis años y en el que es la ciudadanía quien, con su apoyo, otorga el aval.

“Es el apoyo ciudadano el que determina qué organizaciones políticas obtienen su registro; de la misma manera en la que, en cada elección federal, la ciudadanía es la que decide, con su voto, qué partidos mantienen su registro y qué partidos pueden llegar a perderlo”, mencionó.

La Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que de las irregularidades determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17 millones 729 mil 940 pesos.

Explicó que las irregularidades detectadas se conjuntan en 11 rubros, entre los que destacan: aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS (equivalentes a 7 mil 819 pesos) y aportaciones de algún ente prohibido.

El 31 de agosto, el INE dará a conocer qué organizaciones alcanzarán la figura de partido.

En la sesión del Consejo General, el representante del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio Gómez Alcántar, pidió abrir un procedimiento oficioso por posible financiamiento de ente prohibido, toda vez que aparentemente dos organizaciones recibieron un porcentaje representativo de financiamiento de miembros sindicalizados. La petición fue aprobada por mayoría.