Ya llevamos más nosotros en Dos Bocas que en refinería de Tula, responde AMLO a Calderón

Ante el cuestionamiento que hizo el expresidente Felipe Calderón de que no existen fotos de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y quien sugirió que podría estar inundado por la tormenta tropical “Cristóbal”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en unas horas, cuando visite la obra, se podrán comprobar los avances y comentó que Rocío Nahle, titular de Energía (Sener) “le va ganando” a su antecesor porque él “apenas hizo” la barda de la refinería Bicentenario, en Hidalgo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la refinería de Dos Bocas, uno de sus proyectos insignias, ya están hechos el relleno y las calles principales.

“Hasta me dio risa y lo tengo que comentar, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Puso el expresidente Calderón 'no hay fotos de la de la refinería, seguramente se inundó donde están construyendo la refinería', pues ahora vamos a ver de que ya está hecho el relleno, ya están las calles principales.

“Ya le voy a decir a Rocío (Nahle, secretaría de Energía), ya le ganaste al expresidente Calderón porque él apenas hizo la barda de una refinería. Ya llevamos más nosotros”, dijo.



¿No hay foto de Dos Bocas? https://t.co/Yrkr7glFbo — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 4, 2020

cg