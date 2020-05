Sí voy a salir de gira la próxima semana, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la próxima semana sí realizará la gira para dar el banderazo del Tren Maya.

“Pues mire ya tomé la decisión de salir, porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la nueva normalidad, con todos los cuidados”.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que sus adversaros criticarán todas sus decisiones y acciones de gobierno.

“Mis adversarios haga lo que haga, no les va a gustar nada, este si me quedo, que porqué estoy encerrado, que porqué no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa de la normalidad”.

Señaló que ayer el diario El País de España lo criticó por haber tomado la decisión de salir de gira de trabajo. “Sí voy a salir, nada más que lo haré a partir del lunes terminando esta etapa, con mucho cuidado, mañana voy a dar a conocer los sitios a los que voy”.

El titular del Ejecutivo dijo que es muy importante que vaya a dar los banderazos de inicio de la construcción del Tren Maya, porque son muchos empleos, y se necesita reactivar nuestra economía.

“Ya lo dije, sí se trata de un experto, que es un investigador que tiene su ingreso asegurado podemos quedarnos todo el tiempo inactivos, pero hay mucha gente que requiere que la economía empiece a funcionar, salir del estancamiento”.

Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la decisión de que el presidente retome sus giras de trabajo aún no está tomada.

El subsecretario afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador escucha a los médicos y mañana habrá una reflexión al respecto.

cg