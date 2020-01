“¡No estás solo!, ¡No estás sólo!”, gritaron médicos, enfermeras y personal del Hospital Infantil de México Federico Gómez a su director, Jaime Nieto Zermeño, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una investigación en su contra por presunta corrupción en la adquisición de medicamentos.

En un vídeo que circula en redes sociales se aprecia el respaldo de los profesionales de la salud, quienes recibieron al director del Hospital de pie, con aplausos y gritos de apoyo.

Ante un auditorio lleno, Nieto Zermeño levantó una mano a la altura de su cara y se inclinó un poco como muestra de agradecimiento.

Asimismo, a través de redes sociales, el médico ha recibido mensajes de apoyo: “a Jaime Nieto lo respaldan los médicos y enfermeras después que AMLO anunció

una investigación en su contra”.

Jaime Nieto Zermeño recibe el respaldo de médicos y enfermeras luego de anunciarse una investigación en su contra, a cargo de la SFP, en relación al desabasto de médicamentos el Hospital Infantil de México.

"¡No estás solo!", le gritan al médico. pic.twitter.com/H41QmJNY78 — Monica Garza (@monicagarzag) January 25, 2020

Otros usuarios de Twitter Publicaron: “Zermeño es un pediatra con prestigio internacional y es una persona honorable. No es justo que lo denigren”; “es una persona de primera, todo nuestro apoyo”.

Este jueves, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga al director del Hospital Infantil Federico Gómez por el presunto “descontrol” en la falta de medicamentos para atender cáncer.

En respuesta, Nieto Zermeño aseguró que está abierto a las investigaciones que el mandatario considere necesarias.

"Yo creo que el Presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las cosas. Estamos totalmente abiertos para la investigación. Yo no tengo contrato con nadie, el

hospital tiene un contrato establecido con distribuidores", dijo entonces.

Frente al Hospital Infantil, su titular declaró que la secretaría de Salud dio la autorización para ampliar por tres meses el contrato con la central de mezclas Safe, filial de Pisa, distribuidor que desde 2019 incumplió con la entrega de metotrexato y que en semanas pasadas no entregó vincristina, lo que detonó que padres de familia protestaran.

El directivo explicó que los contratos con Safe concluyeron el 31 de diciembre de 2019; sin embargo, como el hospital no está integrado en la compra consolidada de medicamentos, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela le permitió extender los contratos para el primer trimestre de 2020.

“El hospital no puede dejar de tener un contrato, está autorizado por la Secretaría de Salud. Los contratos con esta empresa concluyeron el 31 de diciembre y se autorizó una ampliación de tres meses en lo que funciona la compra consolidada. Yo no decidí, yo cumplo órdenes y formo parte del equipo institucional de salud para dar servicio, si se vence el contrato, no puedo quedarme sin poder comprar, por eso se usó la ampliación, no me puedo quedar sin medicamentos”, resaltó.

El director del Hospital Infantil afirmó a los padres de familia que el hospital ya cuenta con toda la quimioterapia para aplicar a sus hijos y no se prevé un desabasto en el futuro inmediato.

“Hemos tenido contacto con los papás y mi palabra ha sido que vamos en el mismo barco y remamos para el mismo lado, todas las negociaciones que hemos hecho que les consta, han sido con el objetivo de que los niños reciban medicamento. Lucharemos por la salud de los niños”, refirió.

Hoy, el presidente López Obrador comentó que aunque el director del Hospital Infantil está abierto a las investigaciones y decidió apoyar la gratuidad del tercer nivel de atención, “de todas maneras, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento de la empresa y cualquier

otra irregularidad".