La mirada del editor: los puntos a analizar en el caso Lozoya

A poco mas de un año de que se otorgó una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por primera vez y sin pisar la cárcel hoy se ha presentado a través de una videollamada, desde el cuarto de un hospital, ante un juez mexicano.



En la comparecencia de este martes, Lozoya se ha declarado inocente ante los supuestos actos de corrupción entorno a la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México y dijo: “Vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado Mexicano“.



En este tema no hay que perder de vista varios puntos que, creo, son importantes para analizar el caso desde una mejor posición.



Lozoya era uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto al arranque de su administración, incluso era su coordinador en asuntos internacionales y lo veían en su momento como futuro canciller.

Es acusado también de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de Pemex y que además esos recursos habrían ido a parar a las campañas del PRI.



Otro ingrediente importantes en este marco es que Lozoya enfrenta a la justicia mexicana, mientras su madre, su esposa y su hermana han sido requeridas por las autoridades judiciales del país por participar en actos de lavado de dinero.



Lozoya es considerado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un testigo importante en busca de combatir al mas alto nivel la corrupción del pasado; pero esto tendrá impacto en la arena política-electoral.



De entrada, el PRI ha exigido que no se iguale la conducta de un individuo a la de una institución y el PAN exigen al presidente López Obrador que detenga a su antecesor Enrique Peña Nieto para hacer justicia, pero que no use este caso con fines electorales para dañar la imagen de la oposición.

Así el escenario, pero dinos qué piensas en torno al caso Lozoya que este miércoles vivirá un nuevo capitulo, pues ahora el exfuncionario comparecerá, también desde el cuarto de un hospital, por el caso Odebrecht.



