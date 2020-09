Definen hoy si Cámaras presentan solicitud

Hoy se definirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador o las Cámaras en el Congreso de la Unión presentan la solicitud para llevar a cabo una consultan popular que busca someter a juicio a los últimos cinco expedientes de México por presuntos actos de corrupción.

Con el reloj encima, pues el plazo legal vence el último minuto de mañana, el tema se ha convertido en una decisión de Estado, según fuentes del Senado.

Se dio a conocer que tanto en el Senado como en la Cámara Baja ya tienen listo un borrador para solicitar la consulta, si Morena y las organizaciones civiles afines no logran juntar el millón 800 mil firmas.

Se informó que el Senado, donde Morena tiene mayoría, podría ser el que haga la solicitud, pues según ley la petición de consulta popular la puede formular el equivalente a 33% de los integrantes de cualquier Cámara.

En el caso del Senado, sólo se necesitan 43 legisladores para poder hacer la solicitud, la cual tendría que ser discutida y, en su caso, ser aprobada por mayoría simple.

No obstante, López Obrador ha señalado que le gustaría que fueran los ciudadanos quienes presenten la solicitud, pero no ha descartado que él pueda presentarla.

El pasado 2 de septiembre, en su conferencia matutina, el Ejecutivo pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se preparare porque, aseguró, sí habrá consulta para que se enjuicie a expresidentes.

“Estoy viendo que hay iniciativas de ciudadanos para reunir las firmas, que es el primer paso (…) Tenemos hasta el 15 de septiembre. Primero hay que observar si se va a llegar al número de firmas, no es fácil, pero depende de la gente, si no, está la posibilidad de que lo hagan los legisladores, y si no, lo va a solicitar el Presidente.

“También me sirve para pedirle al INE que se vaya preparando, porque sí habrá consulta, es muy probable, no sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable”, dijo.

López Obrador indicó que no es válido el argumento del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, acerca de que la consulta costará alrededor de 8 millones de pesos, por lo que pidió al órgano electoral que “se ajusten el cinturón y que ahorre”.

El pasado 26 de agosto, en una gira de trabajo por Torreón, Coahuila, el Mandatario federal advirtió que no quiere que se piense que es el verdugo de los expresidentes, por lo que, aseguró, se hará una consulta ciudadana en la que participen todos los mexicanos.

“Estoy proponiendo que participemos los mexicanos, no quiero que se vaya a pensar que soy verdugo, no es mi fuerte la venganza.

“Entonces, si existe ese instrumento, puede utilizarse. ¿Quién va a decidir si procede o no procede? Bueno, primero la gente, porque al final, pues es una elección.

“La gente va a ir de manera libre a decir: ‘Sí quiero que se enjuicie o se castigue a los expresidentes o no’.

“Pero, además, si es constitucional o no, lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia”, aseveró.

De acuerdo con la norma, el plazo que tiene el Presidente para presentar la petición de consulta popular en cualquiera de las Cámaras inicia el 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y concluye el 15 de septiembre del año anterior al que se lleve a cabo la jornada electoral federal.