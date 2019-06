Claudia Ruiz Massieu no viajará a Tijuana a evento de AMLO

Ciudad de México.- La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu no atenderá el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, de sumarse a la unidad nacional y en defensa de la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos.

Ruiz Massieu Salinas estará del otro lado del país, en la Península de Yucatán.

La priista encabezará este sábado la toma de protesta De Francisco Torres Rivas y Lila Frías Castillo como presidente y secretaria general del PRI en Yucatán, para el periodo 2023-2019.

A través de cuenta de Twitter, la presidenta nacional priista escribió que es necesario cerrar filas, pero no suficiente en torno al amago del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a productos mexicanos



Cerrar filas es necesario, pero no suficiente: el @GobiernoMx no debe hacer concesiones que vulneren nuestra posición histórica como un país que promueve la migración segura, ordenada y regular, y que no formula su política migratoria al margen de su soberanía.

— Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 7 de junio de 2019