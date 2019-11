AMLO: visita Santa Lucia y pide a opositores serenarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus opositores a tranquilizarse, serenarse, y de paso tomarse ‘pasiflorina en té’, para calmar sus nervios y ansiedad. Les recordó que ‘no son los enemigos del gobierno’ porque todos vivimos en el mismo país.

Durante su recorrido de revisión del avance de las obras en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, donde se construye el aeropuerto internacional “General Felipe Ángeles”, el mandatario recordó que la construcción del mismo tuvo que enfrentar varios amparos, mientras que la del aeropuerto que se levantaría en Texcoco, ninguna.

“No es reclamar nada, es un señalamiento fraterno, porque se estaban acabando el lago, pero no hubo un solo amparo, nada. Termino diciéndoles a nuestros adversarios que no son nuestros enemigos, que se serenen, que tranquilicen, es buena la pasiflorina en té, que los queremos mucho y los respetamos mucho, no le hace que se piense distinto, estamos viviendo en el mismo país y siempre habrá diferencias”, dijo.

López Obrador señaló que “en toda la historia de México ha habido siempre dos agrupamientos: los conservadores y los liberales”, y que “así va a seguir, lo que tenemos que procurar, todos, es que haya un auténtico estado de derecho y que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande”.

En ese sentido, recordó que la inauguración de la obra será el 21 de marzo de 2022, misma fecha en la que –según dijo– desea que se realice la consulta sobre la revocación de mandato.

Destacó que para ello “ya hay cauces democráticos”, para garantizar la democracia, sin necesidad de usar la fuerza, como se hizo en otros tiempos.

“Ya no hay un pueblo convertido en un comité, al servicio de una minoría rapaz, eso ya se terminó y espero que para siempre. Que está transformación permita construir una patria nueva, un nuevo México para las nuevas generaciones, caracterizado por la libertad y la democracia, por el humanismo, por eso estamos viviendo un momento estelar en México”, añadió.

