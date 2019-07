AMLO pide a oficial mayor de Hacienda que aguante presiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro y le pidió que aguante todas las presiones y amenazas porque son muchos los intereses creados en las compras que realiza el gobierno federal.

"Con Raquel Buenrostro que es la oficial mayor, tenemos un acuerdo de apoyarla en todo, que aguante todas las presiones y amenazas, porque son muchos los intereses creados, porque vamos a ahorrarnos cuando menos el 20 por ciento este año, esto es 200 mil millones de pesos que se clavaban, para decirlo con toda claridad. Y ya en estos siete meses, ya llevamos 113 mil ahorrados, o sea, que sí vamos a llegar a finales de año a la meta", expresó.

Tras hacer un recorrido por el hospital rural de Villamar, el presidente detalló que el gobierno gasta en medicamentos, combustibles y compras en general un billón de pesos.

"Entonces, se van a comprar los medicamentos y se van a distribuir los medicamentos. No puede haber enfermos de primera, de segunda y de tercera. No puede haber mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Ya no va a haber eso. Todas las medicinas que se requieran. Ese es el compromiso que estamos haciendo", afirmó.