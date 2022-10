Polémica por video sexual de diputada trans abre debate sobre trabajadoras sexuales y VIH

María Clemente García Moreno, diputada trans, de Morena, causó controversia una vez más en redes sociales al abordar el tema sobre trabajadoras sexuales y VIH.

Y es que luego de que diera a conocer hace unos días un video explícito donde se encuentra practicando sexo oral a una persona, la diputada abrió el debate entre los usuarios de internet, pues aunque muchos la defienden por su acción, pero otros opinan lo contrario.

En entrevista para el noticiero con Ciro Gómez Leyva, la diputada comentó que su cuerpo no le pertenece a la Cámara de Diputados, ni al pueblo de México, por lo que estaba en su derecho a expresarse.

"Me preguntas por qué haces esto, primero: por ejercer mis derechos; dos: por salir de un clóset, porque podemos ser putas y podemos también tener derecho a votar y ser votadas".

María Clemente García Moreno explicó que si la van a retirar de su cargo por quien es, estarían violando sus derechos.

"Soy mujer, soy trans, vivo con VIH, soy morena, ejerzo el trabajo sexual, y si por esto hoy me van a retirar este cargo, eso sí es violar mis derechos; yo no estoy pensando en renunciarle a Morena; el que yo haga esto no me denigra y no significa que esto deba opacarme ni hacer a un lado mi labor legislativa".

Por este motivo, el periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó a Claudia Mollinedo, quien entrevistó a la diputada, sobre el hecho de que la diputada tenga VIH y no use protección al tener relaciones sexuales, como menciona, lo dejó ver en el video que circula en redes.

"¿Pero dice que vive con VIH? O sea ¿ella tiene VIH?, pues no practica, a juzgar por ese video, sexo protegido, teniendo VIH".

Claudia Mollinedo respondió a la pregunta: "Está en tratamiento nos comentó, desde hace 15 años, desde que se lo detectaron y que es intransmisible, que por esa razón puede y tiene derecho a hacer lo que hace, a ser prostituta", señaló.

Entrevista habre debate en redes

Las anteriores declaraciones abrieron el debate entre los seguidores del notiero, quienes emitieron sus opiniones a favor y en contra de la diputada.

"Estoy de acuerdo con su propuesta sobre la pro5tituci0n, ya se debe de ir despenalizando y regularizando como se ha ido haciendo en otros países. Pero el problema va a ser proteger a las sexo-servidoras dadas las condiciones de nuestro país.", explicó una usuaria.

"María Clemente tiene razón, con la pena. Aunque pienso que tanto victimismo no le ayuda. Los que la juzgan desde su "superioridad moral" son una panda de hipócritas", comentó otra usuaria.

"Que mal está la sociedad, habiendo gente capacitada para ocupar esos cargos, ponen a esta persona para legislarnos.... a dónde vamos a parar!!!", se puede leer en otro comentario.

"Ay otra vez, sí diputada ya nos quedó claro que le gusta hacer videos xxx lo que no entendemos es cómo tiene una plaza de diputada, con que moral puede hablar de transparencia y ser correctos si ya se tampoco es una iglesias, pero trabaja en un pilar de la sociedad.", apuntó un usuario.

Ante los diversos comentarios, de acuerdo a la ONU Sida el practicar relaciones sexuales con una persona que vive con el VIH "es seguro si el virus está totalmente suprimido por el tratamiento. El sexo también es seguro si el preservativo se utiliza adecuadamente" o si la persona sigue de manera adecuada su tratamiento de profilaxis preexposición de acuerdo con las recomendaciones de su médico.



Investigarán videos sexuales de diputada trans

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que las actitudes de la diputada de Morena, María Clemente García, serán investigadas por el Comité de Ética del recinto legislativo de San Lázaro.

Diputada trans lanza iniciativa sobre trabajo sexual

La diputada María Clemente García, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo sexual, y considerar el trabajo sexual como una actividad lícita.



Su propuesta adiciona un capítulo sobre trabajo sexual a la Ley Federal del Trabajo para reconocer y proteger el trabajo sexual como una actividad lícita.

También que las personas trabajadoras sexuales y usuarias sexuales están obligadas mutuamente a evitar riesgos de contagio de enfermedades o infecciones durante la realización del trabajo sexual.

