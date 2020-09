Poder Judicial tiene que asumir responsabilidad sobre consulta de expresidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en caso de que la SCJN determine que no procede la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes.

“Si vamos a seguir con lo mismo yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, en este caso será el Poder Judicial que tiene que decidir”, dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el tema porque este jueves la SCJN decidirá si es constitucional o no la solicitud de consulta popular que el pasado 15 de septiembre solicitó el titular del Ejecutivo.

Al insistir que su propuesta no viola los derechos humanos advirtió que presentará una reforma constitucional para modificar el artículo 35 de la Carta Marga y evitar la simulación.

“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tendríamos que plantearnos para qué está el artículo en la Constitución, es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso. No, si lo diríamos, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar, que, en México, porque fue mi compromiso, que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, referéndum, revocación de mandato, y de inmediato estaría enviado una iniciativa de reforma del 35 para que no se cancele esta posibilidad”.

Lea también: Propone ministro declarar que consulta para enjuiciar a expresidentes es inconstitucional

El jefe del Ejecutivo insistió en hay que esperar a mañana, a la decisión que va a tomar la Corte porque será trascendente, pues se va a resolver, sí se acepta que en los hechos se aplique la democracia participativa.

Confió en que los ministros tomen en cuenta los sentimientos de la gente y que si no pueden hacer una encuesta, que hagan entrevista con los ciudadanos.

“Que pregunten, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, que recojan este día el sentimiento de la gente, si no se puede hacer con el rigor metodológico de una encuentra, que lo hagan con unas entrevista con la gente de la calle y que tomen en cuenta como en 15 días ciudadanos reúnen dos millones de firmar, cómo le hacen para este tema, qué está indicando este hecho, si se tiene sensibilidad que la gente quiere ser tomada en cuenta”.

grg