Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, destacó que inicia la democratización del Poder Judicial e invitó a los simpatizantes de la Cuarta Transformación a salir a votar el próximo 1 de junio del 2025 por jueces, ministros y magistrados.

La dirigente nacional de Morena dijo que la sociedad debe entender que la justicia es parte de la vida cotidiana y todos se la merecen.

“Tenemos la enorme oportunidad de que esa Corte se llene de Benitos Juárez”, afirmó Luisa María Alcalde en su asamblea informativa desde Chihuahua.

En contraste, la presidenta nacional de Morena, arremetió contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a quien cuestionó por hablar de independencia del Poder Judicial, cuando se reunió previo a la elección presidencial con políticos de la oposición.

“A unos meses de la elección, la presidenta de la Corte, Norma Piña, invitó a una cena privada. Estamos hablando de meses de la elección presidencial, a escondidas, invitó al dirigente del PAN, al coordinador de campaña del entonces candidato a Xóchitl Gálvez. Les presentó a los magistrados electorales. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, esa que habla de independencia, esa que sale a defender esos privilegios”, señaló.

De igual forma, recordó los amparos que interpuso el Poder Judicial para repartir libros de texto, la construcción del Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Tampoco se nos va a olvidar cuántos amparos metieron, para que no se repartieran los libros de texto, no hubiera Tren Maya, no hubiera aeropuerto. Cualquier acción del gobierno, ahí te va un amparo, ahí te va una suspensión. De la nada, se volvieron expertos, médicos, pedagogos, ingenieros, ambientalistas. Y todo para frenar la transformación”, declaró.

“Un Poder Judicial que se cuidaban entre ellos. ¿Cuándo ustedes han escuchado que un juez, una juez, un magistrado haya estado en la cárcel por corrupción? ¡Nunca!, todas las denuncias desechadas. Aquellas que pasaban, llegaban ante un compañero suyo, ante otro juez. ¡Vámonos! ¡La vil impunidad!”.

Dijo que la Constitución señala que nadie puede ganar más que el Presidente, pero el PJ sostuvo que con ellos no aplicaba por la autonomía. “La Constitución decía: que nadie puede ganar más que el Presidente, y salieron a decir no. Eso a nosotros no nos aplica porque aquí hay autonomía. Un poder que frente al pueblo, no tuvo ni siquiera la posibilidad de ajustarse en ese sentido. Pero siguieron los excesos”.

Alcalde enfatizó que el Poder Judicial se sintió con el derecho de frenar todas las acciones e iniciativas de la Cuarta Transformación, por lo que no lo van a olvidar.

Comentó en su mensaje que el movimiento de transformación ha abierto una brecha en Chihuahua, en donde parecía difícil convencer a la población, por lo cual no es momento para divisiones ni dejar solo al partido.

“No podemos claudicar, no podemos frenarnos, no podemos dividirnos, porque la oposición está moralmente derrotada. El PRIAN no es una alternativa, Morena es la única esperanza que tienen los chihuahuenses para salir adelante. Nos toca a todos nosotros cuidar a Morena”, expresó Alcalde.