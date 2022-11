Pese a que Congreso de Guanajuato votó en contra, Ejército seguirá en la entidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que el Congreso de Guanajuato votó en contra de la reforma para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad y aunque es uno de los estados más violentos, afirmó que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional seguirán en la entidad para proteger a la población.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal acusó que los que votaron en contra son “los de las cúpulas” porque, afirmó, el pueblo de Guanajuato piensa diferente.

En este sentido, el Mandatario federal pidió que se proyectara en la pantalla del salón Tesorería la gráfica de homicidios dolosos del fin de semana en el país, en donde Guanajuato se ubicó en primer lugar a nivel con 28 homicidios, por lo que cuestionó que pese a ese panorama se votará en contra.

“Lo que sucedió recientemente en Guanajuato, uno de los estados con más violencia y hasta ahora es el único, van a haber otros seguramente y ojalá y no, en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública. Pero, ¿quiénes son los que votaron en contra? Es la cúpula, los de arriba. Estoy seguro de que la gente de Guanajuato piensa de otra manera, cómo no va a pensar de otra manera. Nada más el fin de semana, ¿quieren que le muestre cómo estuvo Guanajuato?

“Y los legisladores de Guanajuato del PAN votando en contra, no quieren que esté el Ejército, no quieren que esté la Marina, la Guardia Nacional, ¿pues saben qué? Ellos puede ser que no quieran, porque ellos traen hasta guardaespaldas, pero el pueblo de Guanajuato no y está padeciendo de inseguridad, pues sí va a ser el Ejército y va a seguir la Marina y va a seguir la Guardia Nacional en Guanajuato. Nada más esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos, porque hasta da que pensar”, dijo.

