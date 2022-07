Pese a crisis mundial, México sigue recibiendo inversiones extranjeras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aun con la crisis económica mundial y la inflación que afecta todos los países, México es una nación de oportunidades que recibe inversión extranjera directa de manera histórica.

“Aquí hay oportunidades y hay confianza en nuestro querido México, es evidente la crisis económica mundial precipitada por la pandemia y por la guerra en Ucrania, pero aun con esta crisis que se tradujo en inflación, México está considerado en el concierto de las naciones como un país de oportunidades”.



“Nosotros estamos recibiendo inversión extranjera como nunca, es histórico, lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país y teneos hacia adelante compromisos de inversión”.



Al inaugurar y poner en marcha la nueva planta de café de Nestlé, que tuvo una inversión de 340 millones de dólares, el titular del Ejecutivo recordó que en su pasada visita a Washington se lograron acuerdos de inversión por 40 mil millones de dólares en el sector energético y un porcentaje mayor será para el sur-sureste de nuestro país.

“Entonces estamos bien, no hemos tenido problema de depreciación de nuestra moneda, hoy aparece en el New York Times de qué México es el país con menos depreciación en su moneda, a pesar de la crisis, con relación al dólar”.



Ante directivos de Nestlé, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García e integrantes del Gabinete, el Mandatario destacó que desde su llegada a la Presidencia el gobierno ya no es un facilitador para la corrupción y el “elefante” –como llama al aparato burocrático- echado, reumático y mañoso, ya camina.

“Todo eso es lo que está cambiando, algunos no comparten este proyecto, pero era justo, necesario, indispensable, llevar a cabo un cambio, una transformación en el país, si no se hubiese actuado como lo estamos haciendo estaríamos inmersos en una profunda crisis de gobernabilidad, ya no se podría sostener el mismo régimen caducó, de corrupción, de justicias, de privilegios”.



El presidente López Obrador dijo a los 420 mil beneficiarios del programa Sembrando que el programa termina en 2024, pero con plantas como esta, los productores podrán sembrar café y tener un futuro para ellos y para sus familias.

Felicita Cuitláhuac García a AMLO

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez felicitó al presidente López Obrador por “el éxito” que tuvo en su pasada gira de trabajo por Estados Unidos y los acuerdos en materia de migración e inversión logrados por su administración.

“Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones por el éxito allá en esta gira que tuvo en Estados Unidos, muchas felicidades Presidente”.

Y destacó que con el arranque de operaciones de la nueva planta de Nestlé se inició, al igual que la Cuarta Transformación, las inversiones en Veracruz.

