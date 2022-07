La periodista Reyna Haydee Ramírez denunció en la mañanera que ha sido amenazada por las preguntas que hace al presidente Andrés Manuel López Obrador y reveló que se tuvo que amparar para tener acceso una o dos veces al mes a la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Hay amenazas desde el 2020 y hay unas recientes, y las está atendiendo una Fiscalía local. Ese es un punto que espero que algún día lo resuelvan, mientras tanto lo tomo como un asunto personal. Pero lo trato aquí porque tiene que ver con usted, con esta conferencia.

“Yo casi tengo 30 años de reportera y estas amenazas suponemos que vienen de, o sus seguidores o sus opositores, una de dos (…) Y lo digo con todo respeto Presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso”, declaró Ramírez en el Salón Tesorería.

Ramírez, quien es periodista independiente, reclamó López Obrador porque se limitó su asistencia a la mañanera, por lo que tuvo que ampararse para poder hacer preguntas.

“Usted sabe que yo tengo un amparo, que está en revisión, que por cierto la jueza Dinorah Hernández Jiménez considera que la libertad de expresión no se está violando, que no me están censurando.

"Pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, ‘lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por dos meses, tres meses’. A nadie, Jesús (Ramírez) ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por tres meses, a nadie”, añadió.

La periodista de Sonora señaló que si en la mañanera hubiera democracia, entraría todos los días, no una vez al mes o dos veces.

“Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría— todos aquí, son 20 espacios— usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar; pero no, porque usted prefiere las alabanzas, Presidente, y discúlpeme que se lo diga”, le dijo Reyna Haydee Ramírez a López Obrador.



Lee también: Se compromete AMLO a continuar con medidas de protección para el periodista Rodolfo Montes

El presidente López Obrador dijo que la periodista tiene todo el derecho a manifestarse y señaló que respetará las opiniones distintas porque no habrá censura.

“Entonces es tu derecho y lo haces valer, y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura en contra tuya”, dijo López Obrador.

Destacó que aunque se tenga una opinión contraria, se puede ejercer con libertad el derecho a disentir.

Lee también: Esposa de Assange agradece a AMLO que haya abogado por él ante Biden

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ardm/ed