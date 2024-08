Ante el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) debido a la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jueza de Distrito Juana Fuentes Velázquez aseguró que el gremio no es escuchado.

“Definitivamente no hemos sido escuchados… La primera respuesta fue la reforma va porque va, me parece una respuesta muy clara, de no los vamos a escuchar… Es la preocupación que tiene el Poder Judicial”, aseveró al participar en el foro de reflexión ciudadana Hacia un mejor sistema de justicia en México.

En la manifestación del lunes, la jueza de Distrito señaló que “este diálogo es nuestra última trinchera pacífica. No debemos permitir que nuestra democracia sea secuestrada, defendamos nuestra Constitución y nuestra independencia. A los compañeros les pido, no cedan ante la presión, no se dejen intimidar”, señaló Juana Fuentes.

Pero ¿quién es Juan Fuentes Velázquez?

Juana Fuentes Velázquez es una jueza de Distrito con licenciatura en Derecho por la Universidad de la Sierra A.C.

Tiene una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, en la Escuela Federal de Formación Judicial.

Ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se ha desempeñado como jefa de vinculación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla.

En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado cargos como oficial judicial en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; secretaria ejecutiva, secretaria y secretaria particular en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; secretaria en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; secretaria en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Además, secretaria en el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; jueza de Distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México; y jueza de Distrito del Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México.

Desde noviembre de 2020 ocupa el cargo de jueza de Distrito.

