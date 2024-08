La jueza de Distrito Juana Fuentes Velázquez aseguró que no son escuchados con motivo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Definitivamente no hemos sido escuchados… La primera respuesta fue la reforma va porque va, me parece una respuesta muy clara, de no los vamos a escuchar…Es la preocupación que tiene el Poder Judicial”, aseveró al participar en el foro de reflexión ciudadana Hacia un mejor sistema de justicia en México, en la Universidad La Salle.

La también directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), no descartó un paro de labores, pero la propuesta que hace Jufed es optar por los caminos correctos.

“Ahorita no se ha dicho cuál va a ser la respuesta de los Diálogos Nacionales por la Reforma Judicial, no se ha aprobado el dictamen, y así es como vamos realmente caminando… La templanza del juzgador es ir viendo de acuerdo al día cómo se van presentando las cosas y tomar las mejores decisiones ante un problema”, resaltó.

Sobre algunos foros donde no los dejaron participar, lo calificó como una tristeza.

Fuentes Velázquez remarcó que toda reforma en el país basada en un sistema constitucional, tiene que obedecer un mecanismo, ahí están los reglamentos y llama la atención que en el diseño de los foros no hay participación de la casa: “Hay temas que están sobre la mesa, como la independencia de la carrera judicial, pero también temas estructural, financiero y disciplinario del Poder Judicial.

La titular de la Jufed afirmó que han transitado por una carrera judicial y la posibilidad de esa vocación de servicio, desarrollado a través de la Judicatura.

La jueza subrayó que el cuadro oficial de la Federación tiene el juicio de amparo y eso hasta el ciudadano de a pie, cuando tiene un problema, recurre a promover un amparo, porque es el mecanismo que la Constitución nos dio para el respeto a los derechos humanos.

“Para la protección a los derechos humanos, eso es el Poder Judicial y no el slogan que nos han querido construir… Reitero que a través de estos foros me parece que un primer reto para nosotros es informar qué es el Poder Judicial”, expresó

Juan Francisco Torres Landa, integrante del Consejo Directivo de UNE México, comentó que no hay un deseo de escuchar y de abrirse al diálogo para encontrar mejores alternativas.