Pedro Miguel Haces Barba, diputado electo, organizó una comida para el futuro coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, a la que asistieron miembros de la nueva bancada Morena en la Cámara de Diputados.

Así lo dio a conocer Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, quien señaló que el líder sindical tlalpense fue presentado en el evento como el “segundo” que ayuda en todo a Monreal Ávila.

En un video publicado por el mismo Pedro Haces y retomado por García Soto se observa la llegada de los invitados a la reunión en lo que parece ser una casa de campo, el agradecimiento de Monreal a Haces por el apoyo que le ha dado y la toma de fotografías.

"Yo quiero agradecer mucho a Pedro Haces, en verdad, muchas gracias. Me ayuda mucho, lo estimo, lo aprecio, familiarmente, y me ayuda desde hace muchos años [...] y cualquier cosa, yo ando metido en muchos temas, pero Pedro me ayuda como segundo del primer mío, es decir, para organizar", dijo Monreal a Haces.

En su lujoso rancho del Ajusco, ayer el diputado electo @PedrohacesO organizó una comida a la que asistió la nueva bancada de @DiputadosMorena encabezada por el futuro coordinador @RicardoMonrealA quién presentó al empresario y líder sindical como su "segundo" que lo ayuda en… pic.twitter.com/ApNBGzWTVo — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) August 24, 2024

Salvador García Soto también destaca la presencia de grupos musicales como “mariachis, tequilas y buenos vinos” para amenizar la fiesta morenista.

apr