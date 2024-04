Por respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no opinará sobre la polémica de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez, quien se ve en un video insultando y lanzando patadas a un empleado de un bar de Polanco.

“No me meto por lo mismo. Si, para ser respetuoso”.

En conferencia de prensa, se le preguntó al Mandatario si respaldaba el mensaje de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien se solidarizó con Juan Pablo Sánchez y se manifestó en favor del derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y en su vida privada, el Presidente dijo que también respeta su opinión.

“No me meto tampoco en eso, jajaja, yo creo que ya es dominio público, no, en la casa somos respetuosos, independientes y cada quien”.

Señaló que en estos casos lo mejor son los argumentos sobre lo que tiene que ver con lo público.

“Por ejemplo, ¿por qué no se habla de economía? ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Por qué no se habla de democracia? ¿Por qué no se habla de honestidad?”, dijo.

