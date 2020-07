Pandemia pierde fuerza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia por Covid-19 ha perdido fuerza y que el número de fallecimientos ha disminuido en el país; sin embargo, pidió a la población no confiarse y acatar las medidas sanitarias.

En Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal informó que ordenó ampliar la infraestructura hospitalaria en los estados de Tabasco, Nayarit, Puebla y Guanajuato para evitar un rebrote por coronavirus.

“Vamos a seguir actuando para enfrentar la pandemia que ha perdido fuerza, tenemos elementos para sostenerlo; sin embargo, no podemos confiarnos, tenemos que evitar que haya rebrotes, tenemos, sobre todo, que garantizar que no falten las camas, equipos, personal médico, que no se saturen los hospitales, que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, curado.

“Ahora tenemos que darle atención especial, ya se está haciendo; desde antes de salir dejé instrucciones para que se ampliara la capacidad de atención en hospitales de Tabasco, de Nayarit, de Puebla, Guanajuato y ya se lleva a cabo esta ampliación de la infraestructura hospitalaria”, agregó el Presidente de México.

A su vez, Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que en la visita de trabajo que realizó el presidente López Obrador a Estados Unidos se trató el tema del acceso de México a una posible vacuna contra el Covid-19, la cual se prevé que pueda estar lista para el primer semestre de 2021.

El canciller también informó que debido a que los estados fronterizos de la Unión Americana con México presentan incrementos de contagios de Covid-19, la restricción a viajes no esenciales en la frontera norte se prolongará hasta agosto.

“Lo que tenemos es que los estados del sur de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona y Texas están en incremento; entonces, nuestra perspectiva y la de la Secretaría de Salud [Ssa] es que no sería prudente ahorita hacer una apertura, porque entonces lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote, explicó Ebrard Casaubon.

“Por lo tanto, lo que estamos explorando con las autoridades locales —porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista, me refiero ciudades y desde luego gobiernos estatales— es que se prolonguen las restricciones a viajes no esenciales, del 21 de julio hasta el mes de agosto, cuando ya tengamos un decrecimiento en la zona”, agregó el secretario de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina.